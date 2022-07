Canone Rai e crisi del governo: cosa succederà nel 2023?

Come ben sappiamo il Canone Rai da gennaio 2023 dovrà essere tolto dalla bolletta. Questa decisione nasce a seguito della volontà dell’Unione Europea che identifica questa tassa nella categoria degli “oneri impropri” di una fattura per la fornitura di energia elettrica.

La tensione è alta dopo le dimissioni del Premier Mario Draghi. Secondo le ultimissime notizie, i giochi potrebbero concludersi mercoledì, come spiega Giuseppe Conte che, nei confronti dell’attuale Governo, verso il quale il Movimento 5 Stelle, a detta del partito, non ha più molto in comune, non risparmia parole infuocate:

C’è una notte per pensarci. Decisioni che vanno in direzione di una diversa prospettiva siano dichiarate per tempo, per correttezza verso tutti. Adesso la decisione non spetta a noi, ma a Draghi.

Proprio mercoledì si dovrà votare la fiducia del Governo. Per molti, però, nasce una preoccupazione: che fine faranno tutte le belle proposte in programma? Pensiamo al costo del carburante, ai vari bonus promessi e così via. Tra queste c’è anche il Canone Rai e il suo futuro metodo di riscossione che ancora non è stato deciso. Cosa succederà all’abbonamento radiotelevisivo italiano?

Canone Rai e Governo in bilico: cosa aspettarsi

Cosa dovremo aspettarci in futuro dal Canone Rai? La decisione di estrometterlo dalla bolletta della luce è ormai confermata e assodata. Resta però un nodo cruciale che riguarda la nuova modalità di riscossione. Gennaio 2023, mese in cui tutto dovrebbe essere già stato deciso, non è così vicino, ma nemmeno poi tanto lontano.

Ecco perché la preoccupazione sale alle stelle per chi ancora cerca di capire cosa succederà al nuovo Canone Rai. Le prospettive del Governo, per quanto possano migliorare in questi giorni, non sono così rosee. Inoltre, “Mamma Rai” sta affrontando un periodo particolarmente difficile lato guadagni, che non sono sicuramente quelli attesi.

D’altra parte l’Europa fa pressione affinché l’Italia si adegui alle linee guida. Una crisi di Governo darà la possibilità di prendere una decisione per tempo in merito all’abbonamento radiotelevisivo italiano? Una domanda alla quale ancora non è possibile dare risposta e che quindi genera nuovi dubbi e perplessità.

Il Canone TV verrà cancellato come in Francia? Oppure, il Canone Rai subirà un aumento per sopperire alle difficoltà a cui l’Italia e l’emittente nazionale stanno andando in contro? Ancora tutto tace perché ora l’emergenza è su un altro fronte. Ma c’è chi dice che questa crisi non sia così tanto sorprendente visto che è arrivata in un momento cruciale caratterizzato da iniziative importanti.