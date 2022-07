Canone TV addio: in Europa si accende una speranza

Mancherebbero solo poche settimane al tanto atteso addio nei confronti del tanto odiato Canone TV. Peccato però che non è l’Italia ad aver preso questa direzione a favore dei cittadini che stanno affrontando un periodo economico davvero complicato e impegnativo.

Un Paese molto vicino al nostro ha quindi deciso di eliminare, almeno per ora, il cosiddetto Canone TV a partire da quest’estate. Una notizia che in Francia è stata accolta con molto entusiasmo dai cittadini, visto che saranno proprio loro a beneficiarne. In questo modo tutti risparmieranno 138 euro l’anno.

Ad aver rivelato questa novità è stata la premier Elisabeth Borne che ha annunciato l’eliminazione della tassa radiotelevisiva francese durante l’esposizione del programma del Governo in occasione dell’Assemblea Nazionale del Paese. Una decisione obbligata dalla situazione economica attuale.

Infatti, come l’Italia, anche la Francia sta affrontando forti rincari dovuti alle conseguenze causate dalla situazione macro economica mondiale. Il Covid-19 ha dato il via alle difficoltà che poi sono state sostenute da una guerra, ancor oggi in essere, tra Russia e Ucraina.

Canone TV addio: i francesi guarderanno la televisione gratis

In altre parole possiamo dire che i francesi, fino a data da destinarsi, guarderanno la televisione gratis da quest’estate. L’annuncio dell’addio al Canone TV è arrivato durante l’Assemblea Nazionale Francese e sta facendo il giro dell’Europa riaccendendo la speranza di molti cittadini, vicini alla Francia, che si aspettano ardentemente un’emulazione da parte dei loro politici.

Primi fra tutti gli italiani che odiano profondamente il Canone Rai. Esenzioni a parte, l’abbonamento radiotelevisivo italiano attualmente costa 90 euro a nucleo familiare. Un importo ora incerto visto che da gennaio 2023 il Canone Rai verrà tolto dalla bolletta rischiando di perdere i livelli di evasione accettabili raggiunti in questi anni grazie a questo provvedimento datato 2016.

Proprio per questo molti esperti pensano che il Canone Rai subirà un aumento con la scusa di questa nuova modifica, tornando ai 110 euro pre bolletta o a una somma ancora più alta e vicina agli importi in Europa, come ad esempio la Francia con i suoi ormai ex 138 euro o la Germania che chiede ai cittadini 210 euro.

Intanto, chi beneficerà di un risparmio annuo pari a 138 euro saranno proprio i cittadini francesi che non dovranno più pagare questa tassa. Già a marzo si parlava di una possibile cancellazione del Canone TV in Francia e ora è arrivata la conferma che sta facendo felice la maggior parte dei contribuenti.