Canone Rai: aumento in arrivo per gli italiani?

Tutti gli italiani in questi giorni sono in subbuglio a causa delle dichiarazioni che, qualche settimana fa, aveva pronunciato l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Secondo lui, il Canone Rai, una delle tasse più odiate dagli italiani, è il più basso di tutta l'Unione Europea. Inoltre, di quei 90 euro, solo 77 arrivano all'azienda che deve affrontare ogni giorno la sfida di fornire contenuti adeguati e al passo con i tempi. Ecco perché molti credono che a breve potremo ricevere un'ulteriore batosta, questa volta dovuta all'aumento del Canone Rai.

Canone Rai: Fuortes smentisce un possibile aumento

Nella giornata di ieri Fuortes, amministratore delegato dell'azienda, ha voluto precisare che le voci in merito a un possibile aumento del Canone Rai sono del tutto infondate. Nella fattispecie, l'emittente televisiva nazionale non ha alcuna intenzione di pesare ulteriormente sulle casse degli italiani con nuovi rincari. Effettivamente, data la crisi economica e un Paese che, come in tutto il mondo, stenta a ripartire a causa del COvid-19 provocherebbe una vera strage.

L'ad ha voluto precisare quindi che non ci saranno sorprese nel breve periodo e che quindi tutti i cittadini italiani in possesso di un televisore possono dormire sonni tranquilli:

Non ho mai chiesto di aumentare il Canone Rai di un solo Euro – ha precisato Fuortes durante l'audizione in Commissione di Vigilanza – nonostante quello italiano sia il più basso dell'Unione Europea. […] Di questi 90 euro, solo 77 arrivano alla Rai. Certamente l'azienda avrebbe meno problemi se potesse ricevere l'intero ammontare o quasi della somma che pagano gli utenti.

Nonostante ciò, Fuortes due mesi fa aveva proposto l'idea di estendere il Canone Rai anche ai possessori di uno smartphone, di un tablet o di un PC. Tuttavia, al momento, non ci sono ancora risvolti concreti a questa iniziativa che aveva spaventato un po' tutti quando era emersa dalla voce dell'amministratore delegato della TV nazionale.

In sostanza ora resta la certezza che attualmente non dovremo affrontare alcuna rimodulazione di questa tassa. Infine, dal 2023 il Canone Rai dovrà essere eliminato dalla bolletta dell'energia elettrica.