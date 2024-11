Canone Rai 2025: facciamo il punto della situazione

Sono molte le famiglie a chiedersi quanto costerà il Canone Rai nel 2025. Al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito, ma solamente voci. Chi dice che il taglio in vigore per il 2024 verrà riconfermato sta mentendo. Infatti, attualmente siamo solo nel campo delle ipotesi in merito a questo.

L’unica cosa sicura è che, nonostante il governo avesse annunciato il 16 ottobre scorso l’intenzione di mantenere la riduzione, il testo attuale della manovra non include alcuna conferma dello sconto di 20€. In pratica, attualmente il canone per il 2024 era stato stabilito a 70€ per famiglia.

Questo taglio, non essendo stato riconfermato nella bozza della Legge di Bilancio 2025, presentata alle Camere, non verrà applicato al Canone Rai per il nuovo anno che, al contrario e salvo modifiche, tornerà all’importo originario di 90€ annui. Una brutta notizia per le famiglie che già faticano a sostenere le spese attuali.

Canone Rai 2025: come verrà pagato

Il Canone Rai nel 2025 continuerà a essere addebitato nella bolletta dell’energia elettrica. Ricordiamo però che, secondo le richieste dell’Unione Europea, doveva essere separato dagli oneri energetici. Al momento non ci sono modifiche in merito e quindi è riconfermata la medesima modalità di addebito.

Secondo il Condacons, il Canone Rai nel 2025 avrà un impatto importante. Il mancato rinnovo del taglio costerà alle famiglie italiane tra i 420 e i 430 milioni di euro l’anno prossimo. Nonostante ciò la manovra include raccomandazioni alla Rai per procedere a risparmi. In pratica, dovrà essere bloccato l’incremento delle spese per il personale e le consulenze nel 2025, mantenendo la spesa ai livelli del 2023.

Ci sono speranze sulla riconferma del taglio per il 2025

Attualmente, in merito a dove si trova la Legge di Bilancio 2025, è possibile ancora sperare a una riconferma sul taglio del Canone Rai. Infatti, è possibile che quest’ultimo venga reintrodotto tramite un emendamento durante l’iter parlamentare della manovra. Dovrà però essere fatto entro fine dicembre, data in cui si concluderà l’iter.

In conclusione, Il Canone Rai, salvo modifiche dell’ultimo minuto, nel 2025 tornerà probabilmente a costare agli italiani 90€, con un aumento di 20€ rispetto al 2024.