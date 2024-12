Canone Rai 2025 che confusione! Facciamo un po' di chiarezza

Negli ultimi giorni se ne stanno sentendo davvero tante in merito al Canone Rai nel 2025. Alcuni hanno addirittura ipotizzato un’abolizione della tassa entro 5 anni. In tutta questa confusione cosa succederà davvero all’abbonamento radiotelevisivo italiano? Cerchiamo di fare chiarezza con i punti chiave da tenere a mente:

ritorno a 90€: nonostante le speranze alimentate dalla politica di mantenere lo sconto, la Manovra di Bilancio 2025 ha riportato il Canone Rai alla sua cifra originale; bocciatura dell’emendamento: la Commissione Bilancio del Senato ha respinto un emendamento della Lega che proponeva di mantenere il canone a 70€, creando così tensioni all’interno della maggioranza di governo; pagamento in bolletta: contrariamente alle aspettative e a quanto istruito dall’Unione Europea, il canone continuerà a essere addebitato nella bolletta elettrica. Le voci su un possibile spostamento su altre utenze, come quelle telefoniche mobili, non hanno trovato conferma per il 2025; nessuna abolizione: nonostante le promesse elettorali, le discussioni politiche e testate giornalistiche che ne parlano, il Canone Rai non verrà abolito nel 2025 e, probabilmente, nemmeno entro i prossimi 5 anni.

Canone Rai 2025 e poi… Sfatiamo falsi miti

Sono almeno tre i falsi miti sul Canone Rai nel 2025 e nei prossimi anni da sfatare:

il canone non si pagherà più: al momento non c’è alcuna indicazione concreta sull’abolizione di questa imposta; il canone uscirà dalla bolletta: per il 2025 la tassa rimarrà nella bolletta elettrica; lo sconto verrà mantenuto: nonostante le speranze, lo sconto a 70€ non è stato confermato per il 2025.

Inizialmente, il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti aveva annunciato la riduzione del Canone Rai a 70€ per il 2024, ma questa misura non è stata estesa al 2025 come da promesse precedenti. Inoltre, in una recente audizione, Giorgetti aveva anche accennato alla possibilità futura di collegare il canone alle utenze telefoniche mobili, ma questa idea non si concretizzerà nel 2025.

In sintesi, nonostante le speranze di molti italiani, il Canone Rai nel 2025 tornerà a 90€ e continuerà a essere addebitato in bolletta. Le promesse di abolizione o di ulteriori riduzioni non si sono concretizzate, lasciando invariata la situazione per la maggior parte dei contribuenti, molti di loro con l’amaro in bocca. I

In conclusione, il nostro consiglio è quello di rimanere informati e verificare sempre le fonti ufficiali per evitare di cadere preda di false informazioni o promesse non mantenute.