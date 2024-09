Un canale Rai è scomparso dal digitale terrestre dopo il DVB-T2

Probabilmente anche tu da giorni ti stai chiedendo che fine ha fatto un noto canale Rai che prima vedevi e ora, dopo l’arrivo del nuovo standard DVB-T2, è scomparsi dal digitale terrestre. Stiamo parlando di Rai Storia, uno dei 3 canali che, nel Mux Rai B, è stato protagonista del primo switch off della piattaforma e che ora viene trasmesso solo nel nuovo standard trasmissivo.

Puoi stare tranquillo perché non sei l’unico a cui è successo questo. Tantissimi altri utenti, dal 28 agosto 2024, non riescono più a vedere le trasmissioni di Rai Storia, che prima vedevano tranquillamente. Che sia realmente scomparso? Anche in questo caso puoi stare tranquillo. Infatti, è normale che, dopo l’avvicendamento al DVB-T2, il tuo televisore non riesca a sintonizzarlo.

Quindi non si tratta di un errore o di un problema di Rai Way durante il processo di passaggio di quei canali Rai al DVB-T2 del digitale terrestre durante la notte del 28 agosto 2024 fino alle prime ore della mattina. In realtà è solo un “problema” del tuo televisore. Per prima cosa, se vedi Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual vuol dire che il tuo televisore è compatibile con la nuova tecnologia.

Rai Storia è scomparso dal digitale terrestre dopo il DVB-T2: come risintonizzarlo

Quindi, se il tuo televisore è compatibile con il DVB-T2 o il tuo decoder è di ultima generazione, Rai Storia non è scomparso dal digitale terrestre. Ciò vuol dire che puoi ritrovarlo. All’atto pratico devi solo aggiornare il tuo apparecchio per risintonizzarlo. Come attiva questo processo? Vediamo insieme due modi per ritrovare Rai Storia:

verifica che il tuo dispositivo sia compatibile con la recente funzionalità di “risintonizzazione automatica” dei canali e, se compatibile, controlla che sia attiva e se non lo è allora è per quello che non trovi più Rai Storia; puoi forzare l’aggiornamento della lista dei canali, ritrovando così Rai Storia in pochi minuti, attivando la “ricerca automatica” dei canali, un processo che ricerca tutti i canali in quel momento disponibili per offrirteli ordinati secondo la Numerazione LCN Nazionale della lista canali del digitale terrestre post DVB-T2.

In conclusione, se non riesci più a vedere Rai Storia, puoi avvalerti di questi due consigli/istruzioni per tornare a vedere le sue programmazioni. Ora viene trasmesso solamente in DVB-T2 come gli altri due canali del Mux Rai B, nello specifico abbiamo detto Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. Di contro, se il tuo televisore non è compatibile al DVB-T2 dovrai acquistarne uno di ultima generazione o dovrai risolvere con un decoder.