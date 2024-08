Campanello wireless a 10€: copre fino a 300 metri di distanza, ASSURDO

Una unità la posizioni dove c’è la porta oppure il cancello mentre l’altra la sistemi all’interno dell’abitazione, dove vuoi sentire l’avviso. Per installare il tuo campanello wireless non dovrai fare altro. La cosa incredibile è che le due unità poi posizionarle addirittura a 300 metri di distanza l’una dall’altra: il massimo della praticità e versatilità.

In promozione su Amazon, lo porti a casa a 9,99€ appena semplice semplicemente completando al volo il tuo ordine. Le spedizioni sono veloci e non prevedono alcun costo aggiuntivo, se sei iscritto ai servizi Prime.

Il prodotto perfetto per sostituire il sistema che hai già, ma purtroppo è rotto, oppure da installare da zero dove non è affatto presente. La cosa bella di questo prodotto è che non ci sono cavi elettrici da passare. L’unità da esterni, perfettamente resistente agli agenti atmosferici, funziona tramite batteria. Quella da interni funziona invece sfruttando una qualsiasi presa elettrica: ti basterà attaccarla nella zona in cui desideri sentire l’avviso acustico quando qualcuno suona alla porta oppure al cancello. Le suonerie sono personalizzabili: puoi scegliere il volume e la melodia che preferisci, decidendo fra le tantissime a disposizione.

A questo prezzo, questo utilissimo campanello wireless con 300 metri di portata è un vero e proprio affare. Completa il volo e il tuo ordine su Amazon per averlo a 9,99€ soltanto, godendo anche di spedizioni veloci e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.