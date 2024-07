Campanello a 9,59€: completamente WIRELESS, copre fino a 300 metri (assurdo)

Con questo campanello wireless, ora in mega sconto, saprai sempre chi c’è alla porta o al cancello. Perfetto da installare dove un impianto come questo non c’è, è l’ideale anche per sostituire quello rotto, senza spendere un patrimonio.

Approfitta adesso di questa occasione Amazon a tempo limitato e completa rapidamente l’ordine per avere il kit completo a 9,59€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii velocissimo, la disponibilità è limitata.

Un prodotto utilissimo sia in appartamento che in casa indipendente. Lo installi in un attimo, grazie al kit completo di tutto. Infatti, c’è l’unità da interni, che si collega alla presa elettrica, e quella da esterni, che invece funziona tramite batteria e quindi non ci sono cavi.

Le due unità possono essere posizionate a una distanza che arriva fino addirittura a 300 metri! Questo ti offrirà il massimo della libertà di posizionamento, anche se il cancello della tua casa indipendente è lontano. Personalizzabile al massimo, l’unità da interno – ovvero quella che suona per avvisarti che c’è qualcuno alla porta – ti offre la possibilità di scegliere fra 60 suonerie differenti quella che ti piace di più, adeguando anche il volume alle tue esigenze.

Approfitta ora di questa offerta Amazon strepitosa e prendi il tuo nuovo campanello wireless a 9,59€ appena, completo di tutto l’occorrente per il montaggio. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma non devi perdere tempo, la disponibilità è limitatissima.