Cameo, sconto 48% per i cupcake di Halloween: prezzo PAUROSO (4,99€)

Halloween è ormai alle porte! Festeggialo preparando dei gustosissimi e spaventosissimi cupcake firmati Cameo. Semplicissimi da realizzare, grazie a questo kit avrai a disposizione tutto l’occorrente: inclusa la torcia UV per vedere l’effetto della decorazione, quando si è al buio!

Aggiungi burro, latte e uova e divertiti a preparare i deliziosi dolcetti! Grazie allo sconto del 48%, da Amazon prendi il kit completo a 4,99€ appena: completa ora l’ordine per approfittarne, ma sii veloce perché la disponibilità residua è limitata.

Super richiesto, si tratta di un ottimo modo per godersi un po’ di tempo libero in famiglia, preparando dei buonissimi dolci, tutti da decorare. In dotazione, oltre agli ingredienti secchi, ricevi anche l’occorrente per le decorazioni. Inoltre, come anticipato, trovi anche una torcia UV: usala per guardare l’effetto fluo della glassa e stupire chi gusterà i tuoi dolcetti.

Con un kit potai preparare 12 monoporzioni: persino i pirottini sono inclusi nel set! Approfitta adesso di questa spettacolare occasione Amazon a tempo limitato e completa ora l’ordine per prendere il preparato Cameo per cupcake di Halloween a 4,99€ appena. Fai in fretta: ne restano pochissimi a disposizione. Con lo sconto del 48% sono andati letteralmente a ruba! Spedizioni gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.