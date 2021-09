WINDTRE in occasione dell'imminente Golden Week cinese propone la sua promozione CallYourCountry Special Cina, dedicata ai clienti nati in Cina.

CallYourCountry Special Cina: i dettagli

La promo etnica prevede ben 70 Giga di internet in 4G+ e 4G sulla Top Quality Network, minuti senza limiti verso tutti gli operatori nazionali e 888 minuti di conversazione verso la Cina al prezzo di soli 8,88 euro ogni mese. Tale offerta telefonica dedicata ai clienti nati in Cina viene rinnovata mensilmente su credito residuo.

Oltre al bundle internet troviamo un'interessante opzione chiamata Chat Unlimited che permette di navigare senza limiti nelle app più comuni di messaggistica istantanea anche se termini i Giga.

Inoltre, anche in questa versione Special c'è incluso Busuu per 3 mesi, un'applicazione utile per perfezionare l'apprendimento della lingua italiana.

A disposizione è compreso inoltre un quantitativo di traffico dati per il roaming pari a 4,9 Giga.

Tale promo è disponibile sia richiedendo un nuovo numero che passando il proprio da altro gestore. Inoltre, risulta compatibile con l'offerta Super Fibra a partire da 22,99 euro mensili.

Costi ed altro

La tariffa in questione è attivabile da oggi e fino al 7 Ottobre 2021 in tutti i negozi WINDTRE ed anche online al seguente link. L'attivazione così come la spedizione è completamente gratuita.