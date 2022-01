Call of Duty Warzone 2 uscirà su PS4 e Xbox One? Sì, ma con un limite

È lecito attendersi che Call of Duty Warzone 2, prossima versione del popolare sparatutto bellico online, possa arrivare soltanto su PC, PS5 e Xbox Series X/S. In realtà, c'è una speranza affinché Activision pensi di realizzare ancora un'edizione anche per le “vecchie” PS4 e Xbox One: è l'interessante indiscrezione lanciata da Tom Henderson, noto giornalista e insider del settore.

COD Warzone 2 anche su PS4 e Xbox One: cosa sappiamo

Con un post pubblicato su Twitter, Henderson ha spiegato che il gioco potrebbe arrivare su PlayStation 4 e Xbox One, anche se non ci sarà la possibilità di giocare in cross-play con i giocatori PlayStation 5, Xbox Series X o PC a causa delle enormi differenze che sussisteranno tra le due versioni.

Continuando, il giornalista aggiunge che la decisione di sviluppare un sequel invece di un grosso aggiornamento vero e proprio sarebbe da ricondurre alla necessità di ricostruire gran parte della produzione: il nome Warzone 2 è da considerarsi ovviamente provvisorio. Il gioco potrebbe chiamarsi semplicemente Call of Duty Warzone, lasciando che il titolo attuale venga rinominato in Warzone Legacy. In ogni caso, da qui al lancio tante cose potrebbero cambiare.

“Manca ancora un anno e molte cose sono ancora da valutare e potrebbero cambiare. Qualunque cosa accada, sembra che stiamo finalmente per avere un aggiornamento di ultima generazione per Warzone, con la prossima integrazione che rappresenterà un tabula rasa per l'intera serie“.

Sappiamo benissimo quanto Tom Henderson sia una fonte estremamente affidabile, specialmente quando si parla di Call of Duty o Battlefield. Non rimane che attendere i prossimi mesi per capire cosa effettivamente accadrà.