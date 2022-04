Call of Duty Modern Warfare 2: ecco Ghost, presentazione vicina?

Infinity Ward sembra si stia preparando al reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2. I profili social dello sviluppatore hanno cambiato infatti immagine profilo nella tarda giornata di venerdì, inserendone al suo posto una completamente oscurata.

Gli utenti non hanno ovviamente perso tempo a provare ad “alzare” la luminosità scovando quella che sembra essere la sagoma di Ghost, personaggio apparso per la prima volta nel Modern Warfare 2 originale nel 2009 e molto amato dai fan della serie.

Call of Duty Modern Warfare 2: cosa sappiamo al momento

A questo punto cresce l’attesa per conoscere il sequel del gioco lanciato nel 2019, che a sua volta era un reboot dell’omonimo Modern Warfare. Activision ha già confermato che il titolo di quest’anno sarà effettivamente Modern Warfare 2, con Infinity Ward ancora una volta al timone.

Da quel che sappiamo finora, grazie alle varie indiscrezioni raccolte in rete, pare che la campagna single player del titolo racconterà la guerra alla droga contro i cartelli colombiani. Diverse fonti sostengono che la storia sarà ancora più cruda rispetto la campagna del MW 2 originale, con diversi combattimenti ravvicinati, decisioni difficili da prendere e situazioni classiche per la saga.

Il nuovo Modern Warfare debutterà sul mercato il prossimo autunno e dovrebbe essere accompagnato da una mappa completamente nuova per Warzone, che pare sarà composta da diversi punti di interesse che suoneranno familiari ai fan della serie. La stessa mappa sarà luogo di scontro per una modalità multiplayer totalmente inedita, descritta dalle fonti come un mix di PvP e PvP, simile alla Hazard Zone di Battlefield 2042.

A quanto pare, i giocatori combatteranno contro l’IA insieme ai propri amici nel tentativo di completare missioni basate su obiettivi. In che modo lo scopriremo al reveal.

Call of Duty Modern Warfare 2 dovrebbe essere in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.