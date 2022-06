Call of Duty Warzone 2.0: data di uscita e console confermate

Insieme all’atteso annuncio di Call of Duty Modern Warfare 2 con lo spettacolare trailer gameplay, Activision ha ufficialmente confermato che Call of Duty Warzone 2.0 sarà disponibile quest’anno.

Il lancio del sequel del popolare battle royale free-to-play avverrà qualche settimana dopo il debutto di Modern Warfare 2, pianificato per il 28 ottobre, ma sicuramente entro la fine del 2022. Il gioco, che offrirà una nuova modalità di gioco e una mappa totalmente inedita, uscirà per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Call of Duty Warzone 2.0: la nuova era del battle royale

Non ci sono ancora tante informazioni ufficiali sul progetto che riguarda Warzone 2.0: le ultime indiscrezioni hanno parlato però della mappa di gioco, che dovrebbe reintrodurre diversi punti di interesse oltre alla possibilità di nuotare, cosa che si era vista nella modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4.

Altre indiscrezioni sostengono infatti che l’obiettivo dello sviluppatore sia proprio quello di avvicinarsi alla filosofia di gioco offerta da quella modalità, incluse caratteristiche che riguardano le armature, un nuovo sistema di inventario e molto altro ancora.

Per saperne di più dovremo presumibilmente aspettare ancora qualche settimana: la certezza, importante, è che Warzone 2.0 non sarà un progetto next-gen come inizialmente rumoreggiato, ma sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.