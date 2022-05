Call of Duty Warzone 2: ecco la prima immagine della mappa?

Una immagine preliminare della mappa di Call of Duty Warzone 2 è trapelata in rete grazie ad un affidabile insider del settore. Il giornalista Tom Henderson, insieme a Try Hard Guides, ha pubblicato infatti quello che potremmo definire una versione preliminare della mappa che troveremo nel nuovo battle royale, completa di tutti i suoi punti di interesse e di una importante novità: la possibilità di nuotare.

Esatto! Sembra che il nuovo Warzone introdurrà per la prima volta delle meccaniche di nuoto assenti nel gioco attuale, ma che non sarebbero una novità assoluta per la serie Call of Duty. In Blackout, modalità battle royale di Black Ops 4, era infatti possibile nuotare.

Call of Duty Warzone 2: tanti punti di interesse e…tanta acqua da nuotare?

Non è del resto la prima indiscrezione che sostiene come Call of Duty Warzone 2 voglia avvicinarsi tantissimo all’esperienza che venne offerta da Blackout. In particolare, si parla di un nuovo sistema di inventario ispirato a Black Ops 4 oltre a un’armatura che richiederà l’equipaggiamento di una borsa per essere utilizzata.

Tom Henderson ha specificato tuttavia di recente che Infinity Ward starebbe facendo delle modifiche proprio in tal senso, specie dopo che le indiscrezioni non avevano accolto più di tanto il favore degli appassionati.

In ogni caso, tra i punti di interesse della presunta mappa di Warzone 2 si notano Oasis, War-torn, Quarry, Oilfield, Modern City, Hydro Station, Marshes, Harbour, Caves, Observatory, Mountain Town, Sira, Old Town, Graveyard, Fish to Win, Airport, Shipwreck e Fort. Le parti in blu, come si immagina, rappresentano l’acqua in cui potremo tuffarci per nuotarvi liberamente.

Call of Duty Warzone 2 è in lavorazione presso gli studi di Infinity Ward e dovrebbe debuttare in concomitanza con il lancio di Modern Warfare 2, cui data di uscita è stata annunciata ieri per il 28 ottobre 2022. Ancora incerte le piattaforme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.