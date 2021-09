Call of Duty Vanguard: i cheater stanno già rovinando il gioco

La beta di Call of Duty Vanguard è disponibile su console e PC ancora per qualche giorno, nel frattempo il gioco è già pieno di cheater. Come al solito il fenomeno del cheating si diffonde esclusivamente tra i PC gamer, ma l'arrivo del cross-play su Vanguard ha inevitabilmente coinvolto anche gli utenti PlayStation e Xbox.

Call of Duty è uno dei franchise maggiormente presi di mira dai giocatori disonesti, con la battle royale Warzone la situazione è diventata insostenibile e molti giocatori hanno abbandonato il titolo Activision. Mentre lo sviluppatore ha promesso il rilascio di un efficace sistema anti-cheat entro fine anno, anche il nuovo COD: Vanguard è stato preso di mira dai cheater, sebbene si trovi ancora in fase beta.

Negli ultimi giorni sono circolati moltissimi video – su Reddit e Twitter – che mostrano giocatori che utilizzano trucchi sul nuovo capitolo del noto FPS. Tra aim-bot, aim-lock e wall-hack, sono diversi i cheat utilizzati dai giocatori disonesti durante la fase beta di Vanguard su PC.

L'invasione di cheater su Call of Duty Vanguard non coinvolge soltanto i PC gamer, a pagarne le conseguenze sono anche i giocatori console, a causa dell'introduzione del cross-play.

Call of Duty Vanguard è atteso in uscita il prossimo 5 novembre 2021 su PC, PlayStation e Xbox, la presenza di cheater fin dalla beta ha generato un diffudo malcontento tra i giocatori e ciò potrebbe ripercuotersi sui volumi di vendita del nuovo titolo FPS di Activision.