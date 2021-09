Durante la fase beta di Call of Duty Vanguard sono stati già avvistati i primi cheater, due video su Twitter mostrano con chiarezza le azioni disoneste di alcuni giocatori.

Negli utlimi anni Call of Duty è stato aspramente criticato per la costante presenza di cheater, con la battle royale Warzone la situazione è diventata insostenibile e molti giocatori hanno abbandonato il franchise. Entro fine 2021 Activision ha promesso il rilascio di un sistema anti-cheat sofisticato ed efficace, ma nel frattempo anche il nuovo Vanguard mostra il fianco ai giocatori disonesti, sebbene sia ancora in fase beta.

Il primo video mostra un giocatore dotato di aim-lock, un trucco che consente lo spostamento automatico del mirino sulla testa degli avversari inermi. Mentre nel secondo filmato pubblicato su Twitter, si vede un player in grado di visualizzare la posizione dei nemici attraverso i muri, consentendogli di anticiparne le mosse e eliminarli senza alcuna fatica.

Inutile dire che in poche ore i due video hanno fatto il giro del mondo, raccogliendo aspri dissenzi tra i videogiocatori. Speriamo in un tempestivo intervento da parte di Activision, per bannare immediatamente tutti gli utenti disonesti dal nuovo COD Vanguard.

Ricordiamo che Call of Duty Vanguard è previsto in uscita il prossimo 5 novembre su PC, PlayStation e Xbox, Activision e Sledgehammer hanno già pubblicato i requisiti hardware minimi e raccomandati per la versione beta su PC.

Videogames