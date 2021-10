Call of Duty: guerra aperta ai cheater, novità in arrivo oggi

La guerra ai cheater su Call of Duty continua, tramite un post su Twitter Activision invia un chiaro messaggio ai giocatori disonesti, invitandoli a restare connessi per scoprire alcune importanti novità in arrivo.

Negli ultimi anni la mancanza di un sistema anti-cheat su COD si è fatta sentire, specialmente sulla battle royale Warzone e sull'ultimo capitolo Black Ops Cold War. Lo sviluppatore ha promesso l'introduzione di un sofisticato ed efficace anti-cheat entro fine anno e quel momento potrebbe essere arrivato, l'appuntamento dato ai cheater potrebbe coincidere proprio con l'arrivo – o quantomeno l'annuncio – del suddetto sistema di sicurezza contro l'utilizzo dei trucchi.

Inoltre il lancio del nuovo Call of Duty: Vanguard è alle porte, durante la open beta si sono visti già i primi cheater e Activision potrebbe aver accelerato lo sviluppo del software per lanciarlo in tempo per il day one del capitolo 2021. Ecco le parole pubblicate su Twitter nelle scorse ore:

Casi cheater, noi amiamo i giocatori, è la nostra passione. siamo onorati di creare giochi per i migliori fan del mondo. Non sempre facciamo cose giuste, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Utilizzare trucchi rovina il divertimento a tutti. A nessuno piacciono i cheater. Il nostro scopo è offrire un'esperienza di gioco divertente e corretta. Per i nostri sviluppatori. Per i nostri fan. E soprattutto…per i giocatori di Call of Duty in tutto il mondo. I cheater non sono benvenuti. Non c'è tolleranze per i cheater. Presto capirete a cosa ci stiamo riferendo. Call of Duty

Le parole di Activision sono chiare e dirette, i cheater non sono i benvenuti e presto ci saranno forti ripercussioni. Sembra proprio che il tanto atteso sistema anti-cheat stia per arrivare, nella speranza che esso si rivelli efficace contro i giocatori disonesti, per risolvere una volta per tutte l'enorme problema che affligge da anni il celebre franchise FPS.