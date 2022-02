Call of Duty gratis e con gli zombie in arrivo nel 2023?

Sono tante le indiscrezioni che riguardano da vicino il franchise di Call of Duty nell'ultimo periodo: l'ultima molto interessante è arrivata da Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, che facendo eco alle voci lanciate dall'insider Tom Henderson ha affermato che Activision non lancerà alcun nuovo gioco principale nel 2023. Sarebbe uno stop alla cadenza annuale che arriverebbe dopo 15 anni.

Ora, un'altra voce, sempre proveniente da Tom Henderson, insieme ai leaker RalphsValve e CODMW2Informer, sostiene che Treyarch starebbe lavorando a un episodio standalone di Call of Duty a tema zombie da lanciare in free-to-play nel 2023.

Call of Duty Zombie nel 2023 e free-to-play, cosa sappiamo?

Se quanto detto dovesse corrispondere poi a verità, sarebbe una strategia perfettamente in linea con quel che riguarda la popolarità della serie negli ultimi tempi: nonostante l'ultimo episodio, Call of Duty Vanguard, non abbia venduto benissimo, pare che i fan siano estremamente soddisfatti della modalità Zombie.

Un gioco autonomo, peraltro commercializzato tramite la formula free-to-play, darebbe modo allo sviluppatore di cavalcare l'onda del successo, fare le modifiche auspicate dai fan e colmare così il vuoto dell'assenza di un capitolo principale nel 2023.

Sono ovviamente tutte indiscrezioni che dovranno essere poi confermate ufficialmente dal team e da Activision stessa: nel frattempo, sappiamo che il 2022 sarà l'anno di Modern Warfare 2, in lavorazione presso Infinity Ward e, forse, con l'inizio del 2023 potrebbe arrivare anche Warzone 2.

È ancora presto per parlarne, ma speriamo di ricevere indicazioni ufficiali in tal senso nelle prossime settimane.