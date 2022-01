Call of Duty Black Ops 4 in OFFERTA SHOCK su Amazon (-79%!)

Call of Duty Black Ops 4 è in sconto addirittura del 79% su Amazon.it al prezzo più basso di sempre. L'offerta è relativa alla versione PlayStation 4 del popolare sparatutto multiplayer, che può essere vostro con meno di 10 euro. In più, durante il check-out, riceverete un ulteriore sconto di 50 centesimi.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon, quindi vi arriverà a casa in tempi molto brevi. Se siete curiosi di provare il titolo lanciato nel 2018 può essere un'ottima occasione.

Call of Duty Black Ops 4: uno sparatutto solo multiplayer

A differenza dei suoi predecessori, Call of Duty Black Ops 4 arrivò sul mercato sfornito di una campagna singolo giocatore. Lo sviluppatore Treyarch all'epoca preferì concentrare tutti i suoi sforzi sul multiplayer, con modalità come Deathmatch, Zombie e Battle Royale a farla da padrone.

A suo modo fu dunque un capitolo innovativo per la serie: non solo per la totale eliminazione di una modalità single player, ma anche per piccole introduzioni nel gameplay. Ad esempio, venne inserito un sistema che consentiva di gestire e visionare la propria barra della vita, rimuovendo di fatto la meccanica canonica di rigenerazione automatica della salute.

Il gioco fu poi una sorta di esplosione di alcuni concetti che erano stati inseriti in Call of Duty Black Ops 3, come l'inserimento degli Specialisti, personaggi dotati ognuno di un proprio equipaggiamento e di un'arma speciale, e il sistema di gestione della classe a 10 slot.

Molto apprezzato dagli appassionati, se siete curiosi di vivere ancora in prima persona uno dei giochi che portarono di fatto al moderno Call of Duty Warzone questa nuova offerta di Amazon può fare sicuramente per voi.