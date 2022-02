Call Center: rispondi e dopo 3 secondi cade la linea? Ecco di cosa si tratta

È capitato a tutti, più o meno spesso, di ricevere una chiamata, rispondere e dopo 3 secondi di silenzio perdere la linea. Può essere un numero cellulare o fisso sconosciuto oppure addirittura una numerazione estera. Molti ancora oggi si chiedono chi li abbia chiamati o chi continui a contattarli senza dire nulla. Magari, proprio a te è capitato e hai già bloccato diversi numeri di telefono per questo motivo. In gergo tecnico vengono definite telefonate mute e sono utilizzate dai Call Center. In questo articolo ti spiegheremo di cosa si tratta.

Call Center: cosa sono le telefonate mute

Ora hai scoperto che quelle chiamate silenziose dove l'interlocutore mette giù il telefono dopo pochi secondi vengono chiamate telefonate mute. Ma in pratica cosa sono? Molto semplicemente si tratta di un sistema automatizzato utilizzato dalle aziende Call Center. Questo metodo, per queste società, presenta due vantaggi.

Il primo vantaggio riguarda velocità e zero errori. Infatti, l'operatore telefonico non perderà secondi preziosi a leggere il numero di telefono da chiamare, digitarlo e rischiare di sbagliarlo. Il secondo vantaggio, invece, è che questo metodo tiene impegnati gli operatori Call Center che dovranno rincorrere tutte le chiamate che il sistema automatizzato compone al loro posto.

Se da una parte presenta dei vantaggi alle aziende del settore, dall'altro però nasconde anche delle sfide. Spesso, infatti, gli operatori non riescono a stare dietro a queste chiamate automatizzate, perciò il destinatario della telefonata, quando risponde, non trova nessuno dall'altra parte della “cornetta”. Comunque per legge qualsiasi chiamata muta dei Call Center non può durare più di 3 secondi. Ecco quindi spiegato il perché poco dopo aver risposto cade la linea.

Ovviamente le aziende Call Center hanno cercato di ovviare a questa regola attraverso il “comfort noise“. Si tratta di quei rumori di sottofondo quali un telefono che squilla, delle persone che parlano e altro. Ciò dovrebbe evitare che la chiamata si chiuda automaticamente prima che l'operatore telefonico riesca a concludere ciò che lo sta impegnando su un'altra linea.

Cosa fare contro le telefonate mute

Le telefonate mute dei Call Center non sono certo pericolose, o almeno non lo dovrebbero essere. È evidente però che queste disturbano gli utenti che le ricevono magari con una certa frequenza e più volte al giorno. Tuttavia è sempre bene prestare più che la massima attenzione e agire con prudenza per evitare contratti indesiderati o addebiti silenti sul credito residuo della propria SIM.

Per questo è bene non richiamare mai tali numeri di telefono, siano essi fissi, mobili o, peggio ancora, di un Paese fuori dall'Italia. Inoltre, è importantissimo non rispondere ma dicendo “Sì“. La chiamata potrebbe essere registrata e in seguito montata ad hoc per dimostrare il vostro consenso a un contratto promozionale.

Iscriversi al Registro delle Opposizioni per allentare la morsa dei Call Center potrebbe essere un buon inizio, ma contro il telemarketing sembra non aver molta presa nemmeno questo provvedimento.