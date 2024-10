Call Center: come riconoscere una chiamata vera da un truffa

Sono così tante le chiamate di telemarketing da parte dei call center che il governo ha deciso di agire prepotentemente. Una stretta necessaria proprio perché non sono garantiti i diritti dei consumatori e sempre più spesso queste telefonate non sono effettuate nella legalità. Perciò è importante essere in grado di riconoscere una chiamata call center legittima da una truffa.

Questo perché altrimenti potresti chiudere un contratto tutt’altro che vantaggioso per te. Addirittura, potresti finire nelle mani dei cybercriminali perdendo denaro o tutti i tuoi risparmi. Quindi, oggigiorno, è fondamentale avere a disposizione tutti gli strumenti di difesa e tutte le armi necessarie per combattere cybercriminali e truffatori.

Vediamo ora quali sono alcuni elementi che ti permetteranno di riconoscere una chiamata call center di telemarketing reale da una vera e propria truffa pericolosa.

Call Center: quando si tratta di una chiamata vera e non di una truffa

I call center che operano rispettando le leggi, e quindi che non cercano di propinare una truffa, richiedono il consenso da parte del consumatore prima di proporre un’offerta, un servizio o un prodotto. Inoltre, gli operatori veri forniscono volontariamente il nome dell’azienda per cui lavorano e, in molti casi, anche i canali ufficiali della stessa per contattarti nuovamente.

Infine, se sei tu a chiedere all’operatore che ti sta chiamando una verifica con l’identificativo dell’azienda te lo fornirà senza problemi.

Quando una chiamata di telemarketing nasconde una truffa

Invece, ecco alcuni elementi che ti permettono di riconoscere quando una chiamata call center di telemarketing nasconde una pericolosa truffa: