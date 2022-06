Call Center: 5 consigli per difenderti

È sempre più chiaro che le pratiche di telemarketing selvaggio e di teleselling siano sempre più diffuse. Perciò diventa ancora più necessario comprendere quali strategie possono proteggerci da potenziali contratti proposti dai Call Center che si rivelano spesso inconcludenti e sicuramente poco vantaggiosi.

Non solo, ma le vittime di truffe ai limiti della legalità continuano ad aumentare alzando così il livello di allarme contro le società Call Center che adottano pratiche discutibili per chiudere più contratti possibili. Ecco perché AGCM e ARERA hanno deciso di intervenire realizzando una campagna di comunicazione a tema.

“Difenditi così” è l’iniziativa volta a combattere il telemarketing selvaggio e quindi a fornire agli utenti tutti gli strumenti necessari per difendersi da queste pratiche invasive e, molte volte, anche scorrette e per nulla trasparenti.

Vediamo quindi 5 consigli grazie ai quali potrai difenderti dai Call Center e dalla loro insistenza. Ti aiuteranno anche a non cadere in quelle trappole legalizzate per le quali poi ti troveresti con contratti per nulla vantaggiosi.

Call Center: difenditi così

Grazie a “Difenditi così” AGCM e ARERA stanno diffondendo informazioni utili a tutti per potersi difendere dai Call Center che utilizzano pratiche di telemarketing selvaggio e teleselling. Sulla pagina ufficiale di questa campagna di comunicazione si legge:

Ogni volta che un Call Center ti propone di cambiare fornitore di energia, assicurazione o telefonia prenditi il tempo che serve per approfondire e decidere. Se hai detto un sì di troppo non ti preoccupare, anche ripensarci è un tuo diritto.

Vediamo all’atto pratico come 5 consigli possono cambiarti la vita e affrontare con più serenità una chiama Call Center anche invadente e, in alcuni casi, pericolosa. Metterli in pratica ti preserverà da potenziali pericoli e conseguenze spiacevoli: