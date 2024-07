Calibro digitale, impermeabile e professionale in SCONTO a tempo su Amazon (-19%)

Su Amazon è in offerta questo calibro digitale e impermeabile al prezzo molto interessante di 24,43 euro in calo del 19% rispetto al prezzo mediano di 29,99. In acciaio e con tre differenti unità di misura, è perfetto per prendere misure al millimetro in modo professionale.

Calibro digitale in offerta: le caratteristiche

Questo calibro offre una precisione di ±0,02mm/0,001″ con una risoluzione di 0,01mm/0,0005″, garantendo misurazioni accurate in un campo di 0-150mm/0-6”. Il materiale con cui è realizzato è acciaio inossidabile di prima qualità, con grado di impermeabilità IP54 e resistenza alla corrosione. La struttura solida con una testa di bloccaggio e una puleggia del pollice scorrevole lo rende resistente e facile da usare.

Il display LCD rende la lettura delle misurazioni semplice e immediata: puoi sfruttare quattro differenti modalità di misurazione oltre ad una conversione semplicissima tra pollici, millimetri e frazioni. Il calibro può essere resettato a zero in qualsiasi posizione e si spegne automaticamente dopo 6 minuti per risparmiare la batteria CR2032 da 3V. La confezione ne include addirittura tre: una preinstallata e due di ricambio.

Insomma, uno strumento perfetto per chi cerca precisione, durata e facilità d’uso. Non perdere l’opportunità e acquistalo adesso su Amazon a soli 24,43 euro.