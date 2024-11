Calendario Geniale 2025: l'originale è in offerta Black Friday su Amazon (-30%)

Il Calendario Geniale 2025 è una chicca da regalare o regalarsi per il Natale e in vista dell’anno nuovo da posizionare sulla scrivania pronto ad accompagnarci ogni giorno con una frase filosofica diversa. Un regalo originale che oggi è disponibile su Amazon in sconto a soli 17,49 euro invece di 24,90, grazie alle offerte per il Black Friday.

Calendario Geniale 2025: un pensiero filosofico al giorno

Il Calendario Geniale 2025 punta ad essere un’esperienza quotidiana di ispirazione, filosofia e motivazione. Perfetto dunque per essere posizionato sulla scrivania di casa o dell’ufficio, con il suo formato A6 e il supporto in legno di abete naturale biologico è assolutamente elegante.

A partire dal prossimo 1 gennaio, ogni giorno potrai strappare un foglio di calendario scoprendo una nuova frase filosofica tratta dai grandi pensatori della storia. Un alleato senza dubbio originale allo scopo di iniziare la giornata con il sorriso e la giusta motivazione.

Il calendario è realizzato interamente in Italia con materiali biologici, è stampato su carta ecologica e inchiostri vegetali rispettando l’ambiente. Confezionato in una scatola elegante, è davvero perfetto come idea regalo, anche per se stessi.

In più, potrai trovare degli esclusivi bonus digitali come insegnamenti dei migliori life coach internazionali da scoprire nel corso dell’anno. Una piccola chicca per un regalo certamente diverso dal solito: acquista il Calendario Geniale 2025 in offerta a soli 17,49 euro.