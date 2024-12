Calendario dell'Avvento online: attenzione alle nuove truffe natalizie

Siamo già a dicembre e il Natale sembra ormai essere alle porte. Purtroppo però questo periodo è anche l’occasione per i cybercriminali di diffondere nuove truffe natalizie come il tanto amato Calendario dell’Avvento. Sono tantissime aziende, soprattutto di shopping online, a proporlo in digitale con un premio diverso ogni giorno.

Spesso si tratta di piccoli sconti dedicati all’acquisto di prodotti idonei online. A volte però le aziende vendono anche il loro Calendario dell’Avvento fisico all’interno del quale sono contenuti dei regalini da scoprire ogni giorno prima del Natale. In tutti e due i casi i criminali del web si sono fatti scaltri proponendone di fraudolenti imitando i marchi più famosi.

Vediamo quali sono le due strategie percorse dai truffatori che propongono un Calendario dell’Avvento Fake per far cadere più utenti possibili nelle loro truffe natalizie. Scopriamo anche come è possibile difendersi da questi raggiri insidiosi e sempre più diffusi.

Calendario dell’Avvento sfruttato per nuove truffe natalizie online

Il Calendario dell’Avvento è diventato uno strumento dei criminali informatici per nuove truffe natalizie online. Sfruttando l’atmosfera festosa e la buona fede dei consumatori, presentandosi sotto forma di regali gratuiti, offerte imperdibili e promozioni esclusive, mettono in pericolo i consumatori. Per questo è fondamentale conoscerle. Esistono di due tipi:

attacco phishing con false promozione online dove l’utente è invitato a sottoscrivere un’iscrizione online con la falsa promessa di ricevere ogni giorno regali o promozioni incredibili;

dove l’utente è invitato a sottoscrivere un’iscrizione online con la falsa promessa di ricevere ogni giorno regali o promozioni incredibili; falso sondaggio per ricevere un Calendario dell’Avvento fisico in regalo con la richiesta dei dati per la spedizione e un piccolo contributo spese solitamente di circa 2€.

Consigli per proteggersi dalle truffe

Buone abitudini online possono proteggerti dalle nuove truffe natalizie del Calendario dell’Avvento. Ecco alcuni consigli da mettere sempre in pratica ogni volta che ricevi email di questo tipo, come anche la nuova truffa phishing della carta regalo di Zalando.