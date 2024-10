Calcio on demand: la Serie A costa troppo? Non è esattamente così

Guardare il calcio on demand in Italia, specialmente la Serie A, è diventato ancora più costoso negli ultimi anni, ma un confronto con i principali campionati europei mostra come i tifosi italiani spendano in realtà meno rispetto a quelli di altri Paesi.

Nonostante l’aumento dei costi, seguire campionato di Serie A e Champions League in Italia risulta più economico rispetto a quanto evidenziabile in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. In alcuni casi, i tifosi italiani pagano addirittura meno della metà.

Quanto costa seguire la Serie A in Italia?

Nell’immagine potete osservare i dati raccolti da SOStariffe.it. In Italia, per vedere tutta la Serie A è necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN, che ha l’esclusiva su 7 partite per turno e la co-esclusiva con Sky su altre 3 gare. Inizialmente, il costo era di 29,99 euro al mese ma, dopo alcune modifiche commerciali, l’abbonamento annuale con pagamento anticipato è ora di 359 euro per stagione. Esistono anche piani mensili e combinati, ma l’abbonamento annuale resta l’opzione più conveniente per i tifosi che vogliono seguire tutte le partite del campionato italiano.

Per vedere anche la Champions League, oltre alla Serie A, è necessario aggiungere un abbonamento a Sky e Amazon Prime Video, che trasmette una partita per turno in esclusiva. In totale, la spesa per un tifoso italiano che vuole seguire sia Serie A che Champions League si aggira intorno ai 584 euro a stagione, una cifra apparentemente alta ma senza dubbio competitiva rispetto ad altri Paesi europei.

In Inghilterra, Germania, Francia e Spagna, il costo per seguire il calcio è sensibilmente più alto. In Inghilterra, ad esempio, i tifosi devono sottoscrivere fino a tre abbonamenti diversi, in Francia e Germania servono due abbonamenti, mentre in Spagna un unico abbonamento include anche internet e SIM per smartphone. Nella sostanza, parliamo di costi che variano da un minimo di 600 euro ad un massimo di ben 1.319 euro.

Complessivamente, quindi, i tifosi italiani godono di una spesa decisamente più contenuta per seguire il campionato di Serie A ed eventualmente la Champions League.