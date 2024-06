Caffè Lavazza Crema e Gusto: 216 capsule per A Modo Mio a soli 39€ su eBay

Se sei un amante del caffè e utilizzi una macchina Lavazza A Modo Mio, non puoi perdere l’incredibile offerta su eBay dedicata alle capsule Lavazza Miscela Crema e Gusto. Questo pacchetto, che contiene ben 216 capsule, è disponibile a un prezzo scontato di soli 39,99 euro, rispetto al prezzo originale di 60,83 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera gustare un caffè di alta qualità risparmiando notevolmente.

La qualità del Caffè Lavazza Crema e Gusto

Lavazza è un marchio sinonimo di eccellenza nel mondo del caffè, con una lunga tradizione di miscele raffinate e aromi intensi. La Miscela Crema e Gusto è una delle varianti più apprezzate, caratterizzata da un equilibrio perfetto tra corposità e cremosità. Questa miscela è composta da una selezione di caffè arabica e robusta, che conferiscono al prodotto un gusto pieno e avvolgente, con note di cioccolato e spezie.

Le capsule Lavazza Miscela Crema e Gusto sono compatibili con le macchine da caffè Lavazza A Modo Mio, garantendo un’estrazione ottimale e una crema densa e persistente. La praticità delle capsule consente di preparare un caffè perfetto in pochi secondi, senza dover dosare manualmente la polvere di caffè. Ogni capsula è sigillata ermeticamente per mantenere intatti freschezza e aroma, offrendo sempre una tazza di caffè come appena macinato.

Acquistare il pacchetto da 216 capsule a 39,99 euro significa ottenere un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino. Questo sconto è un’ottima occasione per fare scorta di caffè di qualità senza pesare troppo sul portafoglio. Con questa offerta, il costo per capsula è di circa 0,18 euro, un prezzo decisamente conveniente per un prodotto premium. Ordina subito su eBay e approfitta di questa fantastica promozione per portare a casa la qualità e l’aroma inconfondibile di Lavazza Crema e Gusto.