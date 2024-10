Caffè buono come al Bar? La risposta è Didiesse Frog Revolution (-17%)

Se vuoi bere un caffè buonissimo come nel tuo Bar preferito non devi spendere chissà quanti soldi. Se vai subito su eBay puoi avere la bellissima macchina per espresso Didiesse Frog Revolution a soli 119,99 euro, anziché 145 euro.

Tieni presente che il prezzo non scende mai più di tanto e quindi anche uno sconto del 17%, che potrebbe non sembrare molto, è comunque un ottimo affare. D’altra parte questa è una delle migliori macchine per caffè espresso in circolazione e incluso nell’offerta trovi il porta accessori del valore di 10 euro. E potrai scegliere tra tantissime colorazioni disponibili sempre allo stesso prezzo.

Didiesse Frog Revolution: caffè buonissimo a casa tua

La splendida macchina per espresso Didiesse Frog Revolution ha un design super compatto che si adatta perfettamente ogni tipo di cucina. Occupa pochissimo spazio e la puoi mettere in qualsiasi posto. Inoltre le varie colorazioni disponibili, dai colori più sgargianti a quelli più eleganti, fanno di questa straordinaria macchina una delle più apprezzate e acquistate.

Ovviamente oltre al design possiamo apprezzare la sua straordinaria semplicità con cui puoi farti il caffè. È dotata di un porta filtro per le cialde ESE e ti basterà alzare la manovella, inserire la cialda e quindi richiuderla e premere il pulsante per l’erogazione del caffè. Si scalda in pochissimo tempo una volta che l’avrai accesa ed eroga un espresso dall’aroma intenso e persistente grazie una pompa da 15 bar. Le pratiche luci ti fanno capire quando la macchina è pronta per essere azionata. E possiede anche un serbatoio dell’acqua bello grande dove puoi mettere all’interno una bottiglia.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere sicuramente durerà pochissimo. Dunque prima che sia tardi e tutto finisca vai su eBay e acquista la tua Didiesse Frog Revolution a soli 119,99 euro, anziché 145 euro. Ordinala ora per riceverla a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.