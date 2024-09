Caffè buonissimo macinato o in cialde con la splendida Gaggia

Se anche tu consideri il momento della pausa caffè sacro allora sono certo che non vorrai assolutamente perderti questa fantastica occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la macchina per espresso Gaggia EG2109 a soli 99,99 euro, invece che 159 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 37% che quindi in questo momento ti permette di risparmiare la bellezza di 60 euro sul totale. È uno sconto veramente incredibile che abbatte il prezzo e lo porta al minimo storico. Ragion per cui dovrai essere davvero veloce. Con questa straordinaria macchina per il caffè potrai goderti un espresso buonissimo e farti anche un cappuccino come al bar.

Gaggia EG2109: caffè super in cialde o macinato

Con la splendida macchina per il caffè Gaggia EG2109 potrai scegliere tra quello macinato classico oppure in cialde ESE. Troverai infatti in confezione due filtri a doppia camera che potrai usare per 2 tazze di caffè macinato e un filtro per una tazza di caffè macinato o una tazza di caffè in cialde.

Inoltre è dotata di un pannello per l’erogazione del vapore che ti consente di scaldare bevande come tè e tisane e di montare il latte per un cappuccino buonissimo. Ha un design elegante con la parte superiore ti permette di scaldare le tazzine. È molto pratica con i suoi tre pulsanti sulla parte anteriore, la manopola per l’erogazione del vapore posta sulla destra e il vano raccogli gocce smontabile. Inoltre ha una pompa da 15 bar.

Tutto fa di questa macchina per il caffè espresso uno dei migliori prodotti che puoi avere oggi. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista la tua macchina per espresso Gaggia EG2109 a soli 99,99 euro, invece che 159 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.