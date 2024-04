Caffè Borbone Nespresso: 400 capsule a SOLI 73€ (-23%) su eBay

Corri subito su eBay e approfitta dell’incredibile offerta che ti permette di fare scorta del tuo espresso napoletano preferito. Proprio in questo momento acquisti 400 Capsule Caffè Borbone Nespresso a soli 73 euro, invece di 94,62 euro. Tranquillo, tanto puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Però devi essere veloce perché la quantità disponibile è limitata e stanno andando a rube. Inoltre, con acquisto multiplo puoi risparmiare ancora di più. Cosa stai aspettando? Il venditore, con il 99,5% di feedback positivi, ti sta regalando anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Caffè Borbone Nespresso: ogni capsula è un’esperienza

Compatibili con le macchine a uso domestico a marchio Nespresso, le Capsule Caffè Borbone Miscela Blu sono un vero e proprio spettacolo. Ogni capsula, confezionata singolarmente, regala un’esperienza unica ad ogni sorso. Realizzato con le miscele più pregiate, questo caffè è davvero incredibile.

Grazie alla cura nella produzione, ogni capsula viene confezionata nel momento in cui i chicchi terminano la fase di macinatura dopo la tostatura. Questa miscela regala un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza. Difficile non innamorarsene al primo sorso.

Acquista 400 Capsule a soli 73 euro, invece di 94,62 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 24,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.