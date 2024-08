Caffè Borbone Miscela Nera: 600 cialde ESE 44mm a soli 78€ su eBay

Se sei un appassionato di caffè e stai cercando un’offerta eccezionale per le cialde di caffè, eBay ha la proposta che fa per te. Attualmente, puoi acquistare 600 cialde di filtro carta Caffè Borbone Miscela Nera per macchinette ESE 44mm a soli 78,90 euro, un notevole sconto rispetto al prezzo originale di 102 euro.

Perché scegliere Caffè Borbone Miscela Nera?

Caffè Borbone è un marchio rinomato per la sua qualità superiore e la miscela Nera è particolarmente apprezzata per il suo gusto intenso e il suo aroma ricco. La Miscela Nera è una combinazione equilibrata di caffè arabica e robusta, che offre una tazza di caffè caratterizzata da un corpo robusto e una crema densa e persistente. Perfetta per chi ama il caffè forte e corposo, questa miscela è ideale per iniziare la giornata con energia o per una pausa caffè rinfrescante.

Le cialde di filtro carta sono una scelta eccellente per chi cerca praticità senza compromettere la qualità del caffè. Ogni cialda è confezionata singolarmente, garantendo freschezza e un aroma intatto. Le cialde sono facili da usare e compatibili con le macchinette ESE da 44mm, rendendo la preparazione del caffè semplice e veloce. Inoltre, il filtro di carta contribuisce a una pulizia più semplice della macchina, evitando l’accumulo di residui di caffè. Per di più sono compostabili, quindi un aiuto in più per l’ambiente!

Il prezzo scontato di 78,90 euro rappresenta un notevole risparmio rispetto al prezzo abituale di 102 euro. Questo significa che puoi approfittare di una fornitura abbondante di cialde di alta qualità a un costo inferiore. Che tu sia un barista casalingo appassionato o un amante del caffè in cerca di convenienza, questa offerta su eBay ti permetterà di gustare un caffè eccezionale risparmiando.

Non perdere l’occasione di fare scorta delle tue cialde di caffè preferite a un prezzo imbattibile. Visita eBay e approfitta di questa promozione per arricchire le tue pause caffè con il gusto inconfondibile della Miscela Nera di Caffè Borbone.