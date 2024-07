Caffè Borbone Don Carlo, 100 capsule per LAVAZZA a prezzo REGALO

Goditi una pausa caffè in grande stile con una miscela in grado di risvegliare le sue papille gustative e di farti godere di un’esperienza pari a quella del bar direttamente a casa tua. Se hai una macchinetta Lavazza A modo mio, non perderti le 100 capsule di Caffè Borbone Don Carlo disponibile in miscela nera.

Su Amazon hai l’occasione di risparmiare qualche euro grazie allo sconto del 15% che ti fa portare a casa questa mega confezione a soli 17,85€. Cosa aspetti? Aggiungila immediatamente al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano grazie ai servizi Amazon Prime.

Caffè Borbone Don Carlo, la scelta giusta per una tazzina di caffè sempre al top

La confezione da 100 capsule di Caffè Borbone Don Carlo in miscela nera è un acquisto intelligente ma soprattutto comodo perché non ti obbliga a dover andare al supermercato o al negozio specifico per diverse settimane. Questo Pack è ottimo anche nel caso in cui tu lo voglia portare in ufficio perché ogni capsula è imbustata singolarmente mantenendo un livello di igiene superiore.

Non solo, l’atmosfera modificata in cui sono conservati tutti i pezzi garantiscono una durata superiore della qualità e dell’aroma della miscela così da poter degustare un ottimo caffè anche nel caso in cui non lo consumerai nell’immediato.

Come ti dicevo, sono compatibili con le macchine a uso domestico di Lavazza, nello specifico quella appartenenti alla serie A Modo Mio.

Se vuoi goderti una pausa caffè come quella che vi presti direttamente al bar, non perdere questa occasione. Collegati su Amazon dove acquisti ben 100 capsule Caffè Borbone Don Carlo in miscela nera a soli 17,85€ con sconto del 15% ora in corso.

Non ti preoccupare delle spedizioni che sono sempre gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo.