Cacciavite di precisione: mini set con 24 punte in acciaio a SOLI 14€

Se fai spesso i lavoretti di casa da solo senza chiamare nessun altro allora sono certo che l’offerta che sto per segnalarti è pensata proprio per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo cacciavite di precisione a soli 14,44 euro, invece che 21,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso del 23% già applicato, più di un ulteriore sconto del 15% da applicare, per un risparmio totale davvero notevole. E soprattutto metti le mani su questo gadget spettacolare, utilissimo e versatile. Un vero affare da non perdere.

Cacciavite di precisione: tutto ciò che ti serve a poco

Con questo cacciavite di precisione avrai tutto quello che ti serve per fare tanti piccoli lavori. Ad esempio è perfetto per le piccole viti degli occhiali, delle cerniere delle porte o quelle dello smartphone e del case del computer. Potrai avvitare e svitare queste e tanti altre cose.

Ha un’impugnatura maneggevole ed è molto leggero. All’interno, nella parte inferiore, troverai ben 24 punte diverse, tutte in acciaio e quindi molto resistenti. Ti basterà svitare il coperchietto e potrai scegliere una di queste punte, in base a ciò che devi fare. Inoltre la punta è magnetica e quindi appena avvicini i bit si agganceranno all’instante.

Una vera promozione coi fiocchi, da non farsi scappare per nessun motivo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo cacciavite di precisione a soli 14,44 euro, invece che 21,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.