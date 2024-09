Cacciavite di precisione: set 115-in-1 in maxi sconto a 11,99€ su Amazon

Questo cacciavite di precisione con un set da 115 pezzi in uno è la grande offerta del fai da te del giorno su Amazon: puoi acquistarlo infatti a soli 11,99 euro e avere subito un utensile perfetto per i tuoi lavoretti casalinghi, anche su dispositivi elettronici.

Cacciavite di precisione 115-in-1: cosa include?

Il kit in questione include ben 98 punte per cacciavite, un tappetino di memoria magnetico per organizzare le viti e 15 accessori aggiuntivi per darti tutto quello che ti serve per affrontare ogni tipo di riparazione.

Gli inserti sono realizzati in acciaio CRV di alta qualità con una durezza che può raggiungere i 55-60 HRC in modo da darti resistenza e durate nel tempo. L’asta di lunghezza è regolabile con estensione flessibile, rotabile di 360°, così da poter accedere anche ai punti più difficili. Le pinzette di precisione e strumenti come la ventosa e il rimuovi SIM sono ideali per maneggiare piccoli componenti.

Continuando, la punta magnetica dei cacciaviti semplifica l’inserimento delle viti nei fori, evitando che cadano o si perdano. Inoltre, il magnetizzatore incluso permette di smontare e rimontare le viti in modo rapido e sicuro. L’impugnatura ergonomica, rivestita in silicone antiscivolo, offre comfort e sicurezza durante l’uso, così che possa essere adatto ad una vasta serie di operazioni.

Fornito in una pratica custodia a due scomparti, ideale per mantenere tutto in ordine, questo cacciavite di precisione sarà il tuo nuovo compagno di lavoro: acquistalo adesso a 11,99 euro.