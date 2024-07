Bundle da 3 luci smart Philips Hue: il prezzo crolla al minimo storico

Durante il Prime Day, Amazon propone uno sconto del 23% sul pacchetto Philips Hue White & Color, che comprende due lampadine da 800 lm e una singola lampadina da 800 lm, tutte disponibili per 97,99€ (32,66 € per unità) ed entrambe con attacco E27. Questa offerta ti garantisce la possibilità di acquistare questo ricco pacchetto al miglior prezzo di sempre: è un’occasione estremamente ghiotta da non farsi scappare.

La disponibilità è immediata, ma l’elevato volume di ordini del Prime Day impone comunque un po’ di pazienza: ordinalo subito per averlo a casa entro domenica.

Le lampadine Philips Hue White & Color Ambiance offrono un’illuminazione personalizzata, con la possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori e 50.000 tonalità di bianco, dalla luce fredda a quella calda. Questa versatilità consente di creare l’atmosfera perfetta per qualsiasi occasione.

L’installazione delle lampadine è semplice e veloce grazie alla connettività Bluetooth. Basta accendere la lampadina, scaricare l’app Hue Bluetooth e si può controllare fino a 10 lampadine in una stanza. Sono ovviamente compatibili, oltre che con l’app ufficiale, con tutti i principali assistenti vocali – come Alexa e Google Assistant.

Le lampadine Philips Hue sono compatibili con una vasta gamma di accessori smart, come il dimmer switch e il sensore di movimento Hue, migliorando ulteriormente la gestione dell’illuminazione in casa. Rimangono ancora poche ore: acquistalo subito per avere questo ottimo bundle Philips Hue ad un prezzo ultra-conveniente.