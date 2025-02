Buffy l'ammazzavampiri sta per tornare: il reboot della serie si concretizza

Hulu sta lavorando al sequel della serie tv cult Buffy l’ammazzavampiri, secondo le indiscrezioni riportate da Variety. Una notizia che, in pochissime ore, ha già fatto il giro del web, mandando in visibilio i fan.

Il progetto, ancora senza titolo, vedrebbe proprio Sarah Michelle Gellar tornare nel ruolo di Buffy, sebbene in una veste diversa: non più protagonista ma figura ricorrente, mentre la storia si concentrerebbe su una nuova Cacciatrice.

Buffy l’ammazzavampiri: cosa sappiamo sul nuovo sequel

Gellar sarebbe anche coinvolta come produttrice esecutiva, affiancata da Dolly Parton, Gail Berman, Fran e Kaz Kuzui, già parte del team della serie originale di Buffy l’ammazzavampiri. La scrittura e la produzione sono affidate alle sorelle Nora e Lila Zuckerman, mentre la regia è nelle mani di Chloé Zhao, molto apprezzata per il lavoro svolto in Nomadland.

Per il reboot di Buffy l’ammazzavampiri mancano però all’appello due nomi significativi: Joss Whedon, creatore della serie originale, e gran parte del cast storico. Whedon, che ha guidato Buffy per sette stagioni, è stato al centro di numerose polemiche negli ultimi anni, accusato da diversi membri del cast e della produzione di aver creato un ambiente di lavoro tossico. Attrici come Charisma Carpenter, Amber Benson e Michelle Trachtenberg hanno pubblicamente sostenuto queste accuse, portando a un dibattito che ha inevitabilmente influenzato la percezione del suo ruolo nel franchise.

Buffy l’ammazzavampiri, serie tv nata nel 1997 come adattamento di un film del 1992, ha rivoluzionato il panorama televisivo, introducendo archi narrativi complessi e una protagonista femminile forte e carismatica. Con un mix di horror, dramma e humor, Buffy ha conquistato un pubblico fedele e continua a essere considerata una delle opere più influenti della televisione moderna. Ora, con questo nuovo capitolo, Hulu sembra voler riportare in vita lo spirito originale di Buffy l’ammazzavampiri, aggiornandolo per un pubblico contemporaneo ed aprendo la strada a una nuova generazione di fan.