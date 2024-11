Brutte notizie: Netflix dice addio ai film interattivi

Dopo anni di film interattivi, il primo nel 2017 con “Il gatto con gli stivali – Intrappolato in una storia epica”, Netflix ha deciso di dire addio a questo genere. Questa è la notizia che sta facendo il giro del mondo in queste ore. Una brutta notizia per tutti coloro che amano potersi immergere completamente nella trama e farne parte attiva.

La portavoce dell’azienda, Chrissy Kelleher, ha così commentato la triste novità: “Questa tecnologia è servita al suo scopo, ma ora è limitante perché ci stiamo concentrando su sforzi tecnologici in altri settori“. Al momento i titoli interattivi disponibili sulla piattaforma sono ancora 24, ma secondo quanto dichiarato dalla società ne sopravviveranno solamente 4:

Black Mirror: Bandersnatch (il secondo film interattivo aggiunto da Netflix nel 2018);

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. il Reverendo;

Ranveer vs. Wild con Bear Grylls;

Scuola di sopravvivenza.

Perché Netflix sta rinunciando ai film interattivi

Molti si stanno chiedendo perché Netflix stia rinunciando ai film interattivi. Ricordiamo che l’azienda è molto attenta ai profitti e al successo dei titoli disponibili a catalogo. Ecco perché in questo momento, dopo una serie di valutazioni, probabilmente questi contenuti non hanno raggiunto il numero di utenti attivi sperato e soprattutto in grado di giustificare un continuo investimento.

Così, come per la serie TV Netflix “Tutto chiede salvezza” che non vedrà una terza stagione, Così per 20 film interattivi non ci sarà più futuro perché scompariranno dell’elenco di quelli disponibili. Ma quando tutti questi titoli verranno cancellati?

La data della cancellazione

I 20 film interattivi non saranno più disponibili sul catalogo di Netflix a partire dal 1° dicembre 2024. Quindi, se vuoi rivederli o scoprire la loro trama, devi accedervi prima di questa data. Al momento l’offerta migliore per goderti il catalogo di questa piattaforma è la promozione Sky TV + Netflix a partire da soli 19,90€ al mese.