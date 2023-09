Braun Series 7: il rasoio elettrico dei SOGNI in OFFERTA al 33%

Approfitta subito di questa promozione pazzesca che trovi solo su Amazon per avere uno dei migliori rasoi elettrici in commercio a un prezzo da favola. Metti subito nel tuo carrello Braun Series 7 a soli 129,99 euro, invece che 194,60 euro.

Ebbene sì, se fai presto puoi avvalerti di uno sconto del 33% che abbatte il prezzo al più basso di sempre. È chiaro che la promozione durerà poco quindi sii rapido. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Braun Series 7 al prezzo più basso di sempre

Non ci sono molti giri di parole da fare, a un prezzo del genere questo rasoio elettrico è da prendere immediatamente. Grazie alla sua testina flessibile che si muove 360° garantisce una rasatura uniforme anche nelle zone più difficili. In questo modo non dovrai passare e ripassare e la pelle sarà liscia e senza irritazioni.

Ha un’impugnatura maneggevole ed ergonomica, è impermeabile e quindi lo puoi usare anche sotto la doccia. Sulla parte bassa del manico trovi un piccolo display LED che ti indica le diverse impostazioni tra cui la durata della batteria. Parlando proprio di quest’ultima, è in grado di durare fino a tre settimane di rasatura e in appena 5 minuti avrai l’autonomia per un’altra rasatura completa.

Stai ancora leggendo? Ti assicuro che adesso non c’è più tempo per farlo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Braun Series 7 a soli 129,99 euro, invece che 194,60 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.