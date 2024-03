Bouquet di Rose LEGO in OFFERTA su eBay con questo codice

Interessante occasione su eBay su uno dei set LEGO 2024 più apprezzati. Parliamo del bouquet di rose finte, una bellezza tutta da costruire, che puoi acquistare in offerta a 53,91 euro inserendo il codice MARZO24 al momento del pagamento.

La scatola include tutto il necessario per costruire una dozzina di rose rosse con lunghi steli verdi, insieme a 4 rametti di gipsofila adornati da piccoli fiori bianchi. Le istruzioni dettagliate e la semplicità del processo di costruzione renderanno l’esperienza appagante e divertente, magari da condividere in due in una serata un po’ diversa dal solito.

Quando il mazzo sarà completo vedrai 4 rose in piena fioritura, 4 in fase di apertura e 4 boccioli pronti a sbocciare. Il bello è che, naturalmente, non dovrai innaffiarlo e potrai comporlo sempre nel modo che preferisci. Lo conservi all’interno di un vaso, sul tavolo, su una scrivania, su una libreria pronto a dare un tocco di stile e originalità alla casa.

Un’esperienza di modellismo divertente e appagante per uno dei set LEGO più venduti di questo inizio 2024: inserisci il codice sconto MARZO24 al momento del checkout e pagalo soltanto 53,91 euro invece di 59,90.