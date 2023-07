BougeRV CRPRO, frigorifero a compressore portatile a batteria

Siamo in estate, e in questo periodo è più frequente organizzare gite o weekend all’aria aperta con famiglia e amici. Ma è anche la stagione più calda dell’anno, ed è importante poter disporre di bevande fresche o di gelati per rinfrescarsi durante una giornata in spiaggia o in un parco. Anche se organizziamo un barbecue dobbiamo assicurarci che i cibi da cucinare non siano avariati a causa del gran caldo di questi giorni, motivo per cui è sicuramente utile avere un frigorifero portatile.

Se, infatti, una borsa termica può mantenere cibi e bevande per qualche ora, un vero e proprio frigorifero portatile ci assicura la conservazione alla giusta temperatura, ma ci permette anche di avere a portata di mano gelati e ghiaccio da usare per preparare dei cocktail.

BougeRV è un’azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti per la vita all’aria aperta e per il campeggio, e ha in gamma diversi modelli di frigorifero a compressione. Abbiamo provato il BougeRV CRPRO da 25 litri, ma ne esistono anche modelli da 20 litri e da 30 litri, per accontentare esigenze diverse.

BougeRV CRPRO: caratteristiche

Con una forma pressappoco parallelepipeda, il design del BougeRV CRPRO è piuttosto classico, con uno sportello superiore che dà accesso al comparto refrigerato. Le dimensioni della versione da noi provata, quella intermedia da 25 litri, sono di 565x315x375mm ed il peso di circa 12Kg.

Disponibile in due colorazioni, una bianca / grigio chiaro e una nera / grigio scuro, il BougeRV CRPRO 25 ha un comparto di dimensioni 350x250x295mm capace di contenere fino a 20 bottiglie da mezzo litro o 40 lattine, ma può contenere anche bottiglie da 1,5 o 2 litri in orizzontale. All’interno del comparto troviamo anche una luce a LED che si accende all’apertura dello sportello, per consentirci di vedere il contenuto del frigorifero anche di notte.

Accanto allo sportello principale abbiamo un secondo sportellino, che può essere usato come vano portaoggetti oppure contenere la batteria opzionale BougeRV, così da alimentare il frigorifero anche in spiaggia o lontano da una presa elettrica. Subito sotto al vano è poi presente un display per visualizzare le informazioni sulla temperatura e la modalità impostata, oltre a quattro tasti per il controllo del dispositivo.

All’interno abbiamo un compressore con liquido refrigerante, posizionato sotto al vano portaoggetti, responsabile del raffreddamento del comparto frigorifero, e due ampie griglie per aerare ed evitare il surriscaldamento. Su entrambi i lati abbiamo poi dei punti di montaggio, per fissare stabilmente il frigorifero in macchina.

Sul lato destro troviamo la presa per l’alimentazione a 12V, mentre sul lato sinistro abbiamo un pratico apribottiglie. In confezione troviamo sia l’alimentatore a 12V compatibile con presa accendisigari, sia un alimentatore a 220V per alimentare il frigorifero con la rete elettrica casalinga.

Dal punto di vista energetico, BougeRV CRPRO25 consuma al massimo 45W in modalità MAX, scendendo a 36W in modalità ECO, e mantiene un livello di rumore inferiore ai 45dB, consentendoci di dormire nello stesso ambiente in cui si trova il frigorifero.

Batteria opzionale per BougeRV CRPRO

Decisamente interessante la possibilità di alimentare il frigorifero a compressore BougeRV CRPRO con la sua batteria opzionale, che con 220Wh di capacità garantisce fino a oltre 6 ore di autonomia.

Più che di una semplice batteria si tratta di una piccola power station, di dimensioni pari a 180x84x76mm e peso di circa 1,5Kg. Sulla parte frontale abbiamo una porta di ricarica DC7990 che può ricevere alimentazione da rete a 220V (fino a 63W con adattatore incluso in confezione), da presa veicolare accendisigari (fino a 72W con cavo incluso) o da pannelli solari (fino a 100W con cavo non incluso); ci sono poi una presa USB-C da 60W che funziona sia come ingresso che come uscita, una USB-A da 18W e una presa accendisigari capace di erogare fino a 130W.

Troviamo anche una luce a LED da usare come torcia ed il pulsante di accensione/spegnimento, mentre sulla parte superiore della batteria è presente un display per visualizzare la percentuale di carica e la potenza in ingresso/uscita.

La batteria opzionale si adatta perfettamente al vano portaoggetti del frigorifero BougeRV CRPRO, lasciando spazio per conservare anche cavi e adattatori di ricarica o altri piccoli oggetti. Direttamente dal vano possiamo poi portare fuori il cavo attraverso l’apposita fessura per alimentare il frigorifero con l’energia della batteria.

La ricarica della batteria avviene in circa 2-3 ore, a seconda del metodo scelto, mentre l’autonomia può superare le 6 ore se usata solo per il frigorifero impostato in modalità ECO, permettendoci così di coprire una intera giornata all’aria aperta, ma la moltitudine di porte ci permette di ricaricare anche smartphone, laptop ed altri dispositivi in caso di necessità.

Esperienza d’uso

Abbiamo provato il frigorifero a compressore BougeRV CRPRO nelle scorse settimane, e possiamo dire di esserne davvero soddisfatti. Una volta collegata una sorgente elettrica, che si tratti della batteria opzionale o di altro tipo di alimentazione, il frigorifero si fredda in pochi minuti.

Dai tasti vicino al display possiamo impostare la temperatura desiderata, in un range che va da -22°C a 10°C, quindi possiamo impostare il device come frigorifero per mantenere fresche le bevande e conservare piatti cucinati, oppure come congelatore per conservare gelati e pietanze surgelate.

Oltre a selezionare la temperatura possiamo scegliere anche la modalità di utilizzo, fra ECO e MAX. La prima avrà un consumo energetico ridotto, per una maggiore autonomia della batteria, mentre la seconda garantisce un raffreddamento più rapido e un mantenimento più efficacie in caso di giornate molto calde. Possiamo anche fare un uso bilanciato delle due modalità, per un raffreddamento più rapido all’inizio e un mantenimento più conservativo durante la giornata. Come per ogni frigorifero, però, attenzione a non aprire lo sportello troppo spesso per evitare l’ingresso di aria calda.

Rispetto a un frigorifero termoelettrico che riesce a mantenere la temperatura al massimo di 18-20 gradi al di sotto di quella esterna, e che può andare bene per mantenere la temperatura delle bibite ad un livello piacevole, un frigorifero a compressore ci permette di selezionare la temperatura desiderata indipendentemente da quella esterna, e quindi possiamo anche produrre ghiaccio e congelare alimenti per una conservazione più duratura.

L’utilità di un frigorifero a compressore come il BougeRV CRPRO è sicuramente per le giornate all’aria aperta, come barbecue e picnic, ma anche giornate in spiaggia o in piscina; può funzionare come frigorifero per camper e barche, soprattutto per quelli più piccoli che non ne hanno uno di serie, ma anche per conservare al fresco la spesa del supermercato prima di tornare a casa, soprattutto nelle giornate particolarmente calde.

Abbiamo apprezzato la cura dei particolari, come la superficie antiscivolo e i portabicchieri sullo sportello principale, altri due portabicchieri nel vano portaoggetti, e l’apribottiglie sul lato del prodotto. Aggiungiamo poi che, essendo progettato per essere trasportato, il frigorifero funziona con un’inclinazione fino a 30° e non richiede di essere posizionato perfettamente in piano, come spesso accade per i compressori.

BougeRV CRPRO: disponibilità e prezzo

BougeRV CRPRO è disponibile all’acquisto su Amazon. I prezzi di listino sono rispettivamente di:

€309,99 per la versione da 20 litri;

€339,99 per la versione da 25 litri;

€369,99 per la versione da 29 litri;

€229,99 per la batteria opzionale da 220Wh.

Al momento è però possibile acquistare sia i frigoriferi che la batteria opzionale con coupon e sconti che rendono i prodotti decisamente convenienti e imperdibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.