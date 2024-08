Bose SoundLink Max: moderno, potente e in SUPER sconto del 18%

Il Bose SoundLink Max è il diffusore portatile ideale per chi cerca un’esperienza sonora eccezionale, con bassi profondi e un suono che cattura ogni sfumatura della tua musica preferita. Progettato per essere il compagno perfetto delle tue giornate, questo diffusore offre prestazioni incredibili in ogni ambiente, trasformando qualsiasi luogo in una sala da concerto grazie alla sua qualità audio superiore.

Inoltre oggi, grazie a un mega sconto del 18% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo incredibile di soli 329,95 euro, anziché 399,95 euro.

Bose SoundLink Max: impossibile resistergli a questo prezzo

Il design del Bose SoundLink Max è pensato per la massima portabilità, con un morbido manico in corda rimovibile che ne facilita il trasporto. Non importa dove ti portino le tue avventure, la musica sarà sempre con te. Grazie alla certificazione IP67, questo speaker è completamente impermeabile e antipolvere, resistente agli urti e alla ruggine, garantendoti prestazioni impeccabili anche nelle condizioni più difficili.

Con un’autonomia straordinaria di 20 ore, il SoundLink Max è pronto a supportare lunghe sessioni di ascolto, permettendoti di goderti la tua musica preferita giorno e notte, senza interruzioni. E se il tuo smartphone ha bisogno di una ricarica? Nessun problema! La pratica porta USB-C sul retro ti consente di caricare il tuo dispositivo direttamente dal diffusore, mantenendo sempre alimentato tutto il necessario per la tua festa.

La versatilità del Bose SoundLink Max si esprime anche grazie all’ingresso AUX integrato da 3,5 mm, che permette di collegare facilmente altri dispositivi come giradischi, lettori CD o MP3, per un’esperienza d’ascolto davvero completa. Inoltre, l’app Bose ti consente di personalizzare le impostazioni dell’equalizzatore secondo i tuoi gusti, controllare la durata della batteria e gestire i dispositivi collegati.

E oggi, su Amazon, puoi acquistare il Bose SoundLink Max con uno sconto imperdibile del 18%. Non c’è momento migliore per migliorare la tua esperienza musicale con questo diffusore portatile che unisce potenza, durata e stile, al prezzo ridicolo di soli 329,95 euro.