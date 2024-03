Bose SoundLink Flex: l'AFFARE che stavi cercando (-33%)

Immergiti in un’esperienza sonora senza limiti con il nuovo diffusore Bluetooth portatile Bose SoundLink Flex. Oggi, grazie alla festa delle offerte di primavera su Amazon, puoi goderti il suo suono coinvolgente con uno sconto esclusivo del 33%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 119,95 euro, anziché 179,95 euro.

Bose SoundLink Flex: questa offerta di primavera non durerà ancora a lungo

Il SoundLink Flex è molto più di un semplice diffusore Bluetooth. È una fusione di design all’avanguardia e tecnologia innovativa, progettata per offrirti un suono impeccabile ovunque tu vada. Dotato di un trasduttore su misura, questo diffusore offre una nitidezza sonora sorprendente, regalando un’esperienza audio coinvolgente sia al chiuso che in viaggio.

La tecnologia proprietaria PositionIQ assicura una qualità audio ottimale in qualsiasi ambiente. Indipendentemente dall’orientamento del dispositivo o dalle condizioni circostanti, potrai goderti un suono cristallino e potente in ogni situazione.

Non dovrai più preoccuparti degli imprevisti durante le tue avventure all’aria aperta. Il SoundLink Flex è impermeabile e galleggia, superando rigorosi test di impermeabilità IP67. Resistente all’acqua, alla polvere e agli urti, questo speaker è il compagno ideale per le tue escursioni in montagna o le giornate in spiaggia.

La batteria agli ioni di litio integrata invece, garantisce fino a 12 ore di riproduzione continua con una singola ricarica, mentre il microfono integrato consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce con facilità. Inoltre, grazie al cavo USB-C incluso, la ricarica è veloce e comoda, permettendoti di riprendere rapidamente la tua musica preferita.

Il SoundLink Flex si collega facilmente ai tuoi dispositivi Bluetooth entro un raggio di 9 metri, offrendoti la massima libertà di movimento senza perdere la qualità del suono. Invece con l’app Bose Connect, puoi personalizzare le impostazioni del tuo speaker, ricevere aggiornamenti software e accedere a funzionalità esclusive con un semplice tocco sullo schermo del tuo smartphone.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta primaverile su Amazon. Acquista immediatamente il Bose SoundLink Flex al prezzo speciale di soli 119,95 euro, prima che sia troppo tardi. Trasforma ogni momento in un’esperienza sonora straordinaria, ovunque tu vada. Ma affrettati, le scorte a disposizione non sono infinite.