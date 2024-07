Bose SoundLink Flex in offertissima su Amazon: oggi è tuo a 109,99€ (-30%)

In occasione dei Prime Day, il Bose SoundLink Flex è disponibile su Amazon a 109,95€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale. Questo altoparlante Bluetooth portatile sbaraglia tutti i competitor con una qualità audio eccellente e numerose caratteristiche interessanti.

Il Bose SoundLink Flex offre un suono ricco e profondo, grazie alla tecnologia proprietaria PositionIQ che ottimizza automaticamente l’audio in base all’orientamento dell’altoparlante, garantendo un’esperienza d’ascolto ottimale in qualsiasi posizione. La qualità del suono è ulteriormente migliorata dalla capacità di gestire i bassi in modo chiaro e potente, senza distorsioni anche a volumi elevati.

L’altoparlante è progettato per essere robusto e resistente, con una costruzione impermeabile certificata IP67, che lo rende perfetto per l’uso all’aperto e in condizioni ambientali avverse. Può resistere a polvere, acqua e cadute accidentali, assicurando una lunga durata anche in ambienti difficili​.

Il SoundLink Flex è dotato di una batteria che offre fino a 12 ore di autonomia con una singola carica. Non manca nemmeno il supporto alle connessioni multipoint: lo puoi collegare fino a due dispositivi contemporaneamente, in modo da passare dall’uno all’altro senza soluzione di continuità.

La compatibilità con l’app Bose Connect aggiunge ulteriori funzionalità, come l’accesso alle impostazioni personalizzate, gli aggiornamenti software e la possibilità di collegare più altoparlanti Bose per un’esperienza sonora ancora più immersiva.

Cosa aspetti? A questo prezzo questo potente altoparlante premium della Bose sta andando rapidamente a ruba. Mettilo subito nel carrello per essere sicuro di averlo con un super sconto del 30%!