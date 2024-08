Bose QuietComfort Ultra: qualità audio IMPECCABILE (-26%)

Le Bose QuietComfort Ultra sono cuffie che portano l’esperienza d’ascolto a un livello completamente nuovo. Dotate di tecnologia audio spaziale, queste cuffie ti immergono in un suono tridimensionale, rendendo ogni nota e ogni parola più viva e reale. La tecnologia CustomTune, esclusiva di Bose, personalizza il suono in base al tuo udito, offrendoti un’esperienza audio su misura che non ha eguali. Inoltre oggi, grazie a un mega sconto del 26% su Amazon, possono essere tue al prezzo speciale di soli 369,95 euro, anziché 499,95 euro.

Bose QuietComfort Ultra: l’occasione che stavi cercando

La cancellazione del rumore, riconosciuta a livello mondiale, si manifesta nelle modalità Quiet, Aware e Immersion. La Quiet Mode elimina i rumori esterni, permettendoti di isolarti completamente. La Aware Mode ti mantiene connesso all’ambiente circostante quando necessario, mentre la Immersion Mode combina il meglio dei due mondi: cancellazione del rumore totale e un audio immersivo che trasforma ogni ascolto in un’esperienza cinematografica.

Le chiamate non sono mai state così nitide, grazie a microfoni di alta qualità che si concentrano esclusivamente sulla tua voce, eliminando il rumore di sottofondo. Questa caratteristica rende le Bose QuietComfort Ultra le cuffie ideali per chi cerca la massima chiarezza nelle conversazioni telefoniche, senza interruzioni o disturbi.

Il design ricercato e l’estrema comodità sono altri punti di forza di queste cuffie. I morbidi cuscinetti avvolgono le orecchie, offrendo un comfort senza pari anche durante sessioni d’ascolto prolungate. L’archetto distribuisce uniformemente la pressione, mentre i materiali di pregio conferiscono un tocco di eleganza senza compromessi.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, le Bose QuietComfort Ultra garantiscono una connessione stabile fino a 10 metri di distanza dal dispositivo, e con SimpleSync puoi sincronizzarle facilmente con le soundbar smart di Bose. L’autonomia di 24 ore ti permette di godere della tua musica preferita per tutto il giorno, e con una ricarica rapida di soli 15 minuti, avrai fino a 2 ore e mezza di autonomia aggiuntiva.

Oggi su Amazon puoi acquistare queste cuffie ad un prezzo scontato del 26%. Un’offerta imperdibile per chi desidera un’esperienza audio senza precedenti, al prezzo ridicolo di soli 369,95 euro.