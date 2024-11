Bose QuietComfort in offerta: oggi ad un prezzo irresistibile

Gli auricolari Bose QuietComfort non hanno rivali, grazie alle loro eccellente cancellazione attiva del rumore, che consente un’esperienza di ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. In questo momento sono in offerta su Amazon con uno sconto irresistibile: se gli acquisti ora, possono essere tuoi al prezzo imperdibile di 169€, con un ottimo risparmio sul loro normale prezzo di listino.

La qualità del suono è superiore, con bassi profondi e alti nitidi, offrendo un’esperienza audio equilibrata. Il design ergonomico garantisce comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto, e la resistenza al sudore e agli agenti atmosferici li rende adatti all’uso durante l’attività fisica.

La durata della batteria è notevole, offrendo fino a 6 ore di ascolto continuo, con la custodia di ricarica che fornisce ulteriori 12 ore di autonomia. I controlli touch intuitivi permettono di gestire facilmente la riproduzione musicale e le chiamate. Inoltre, l’app Bose Music consente una personalizzazione avanzata delle impostazioni audio e della cancellazione del rumore.

Nonostante il prezzo possa sembrare elevato, la combinazione di qualità del suono, comfort e funzionalità avanzate rende gli auricolari Bose QuietComfort un investimento valido per chiunque cerchi un’esperienza d’ascolto senza compromessi. Per tutti questi motivi, ti consiglio di non perdere altro tempo: mettili subito nel carrello per averli a meno di 170€!