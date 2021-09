La Bose QuietComfort 35 II sono state delle cuffie eccezionali; quando sono state svelate hanno sconvolto il mercato, però in seguito, diversi competitor hanno lanciato soluzioni migliori. Pensiamo a Sony con le sue WH-1000XM3 e WH-1000XM4. Ora, secondo quanto si apprende, sembra che Bose sia pronta a riprendersi la corona con il nuovo modello appena presentato, le QuietComfort 45.

Bose QuietComfort 45: le caratteristiche

Il nuovo paio di cuffie non sembra essere molto diverso dai suoi predecessori, ma l'azienda afferma di aver apportato alcuni aggiornamenti significativi. Si dice che il nuovo modello sia più leggero e confortevole e che disponga “di cuscini lisci senza pieghe, pelle sintetica lussuosamente lussuosa e forza di serraggio minima“.

Bose afferma che la cancellazione del rumore è migliore e ha aggiunto una nuova modalità Aware che consente agli utenti essere consapevole dell'ambiente circostante dando la sensazione di non indossare affatto le cuffie. Le QuietComfort 45 hanno un pulsante sul padiglione sinistro che permette di passare dalla modalità silenziosa per l'eliminazione completa del rumore alla modalità Aware.

Il nuovo paio di auricolari over ear ora è dotato di un quarto microfono esterno che migliora la ricezione della voce meglio del suo predecessore e persino della concorrenza. La comapgnia afferma che durante le chiamate, le cuffie isolano e si concentrano sulla voce dell'utente mentre un algoritmo di eliminazione del rumore filtra i suoni ambientali per conversazioni più chiare anche in condizioni di vento.

Il nuovo modello vanta una durata della batteria di 24 ore e si ricarica tramite UBS-C, un gradito aggiornamento rispetto alla MicroUSB del QuietComfort 35 II. Le cuffie si ricaricano completamente in 2,5 ore e c'è il supporto per la fast charge cablata: una ricarica di 15 minuti fornirà fino a due ore e mezzo di ascolto.

Esiste un'app complementare disponibile su App Store e Google Play Store. Questa volta non c'è un assistente vocale integrato, ma una pressione prolungata del pulsante multifunzione consente di accedere all'assistente vocale del proprio telefono.

Bose venderà le QuietComfort45 a 329 dollari; si possono preordinare in Black o White Smoke sul sito Web dell'azienda. Le spedizioni partiranno il 23 settembre.

Bose

Wearable