Bosch Unlimited Serie 7 si piega in tutti i modi, aspira ovunque (-50%)

La magica aspirapolvere senza fili Bosch Unlimited Serie 7 è di una comodità senza precedenti. Questo modello, infatti, ha un tubo flessibile che ti consente di raggiungere qualunque spazio (soprattutto sotto i mobili) senza dover fare ginnastica. Arriva con una serie di accessori per elevare ancora di più le pulizie e un sistema potente e in grado di annientare ogni sporco. La acquisti a metà prezzo su Amazon, tutto merito dello sconto del 50% che ti fa concludere l’affare. Collegati subito e completa l’ordine con soli 226,08€.

Bosch Unlimited Serie 7, l’aspirapolvere senza fili che si piega

La pulizia quotidiana diventa veloce ed efficacie. Invece di passare minuti interi a dover spostare mobili, sedie e a piegarti per arrivare anche sotto quegli spazi più difficili (tipo il letto), con Bosch Unlimited Serie 7 stai in piedi ma elimini tutto lo sporco in una passata sola. Infatti il modello del brand è di una qualità eccelsa con una serie di accessori che tornano utili tutti i giorni.

Prima di tutto si tratta di un modello verticale leggero e senza fili. Ha un contenitore senza sacchetto per la sporcizia e un peso ridotto al minimo per poterlo utilizzare senza problemi. Ideale sia se hai una casa a più piani che se hai poco spazio in cui riporlo una volta terminato. Anche perché include l’attacco al muro che funziona anche come base di ricarica.

Il rubo principale è flessibile e puoi abbinarlo alla spazzola principale che è dotata di luci LED così come agli altri componenti inclusi in confezione. Altrimenti puoi staccarlo e attaccare direttamente i pezzi che tornano utili per raggiungere angoli angusti, pulire tappezzeria e rimuovere la polvere un po’ ovunque.

Il potente motore TurboSpin elimina ogni traccia di sporcizia, persino la più minuto o difficile come peli e capelli. Altra caratteristica eccellente è la sua autonomia: l’aspirapolvere Bosch pulisce 100 metri quadrati con una sola ricarica.

Ad appena 226,08€ su Amazon, la Bosch Unlimited Serie 7 è da acquistare con un solo click. Collegati subito per completare l’acquisto e risparmiare il 50%.

