Bosch SVENDE TUTTO su Amazon: il mitico compressore a batteria è in sconto

Il compressore pneumatico Bosch EasyPump è un prodotto di altissima qualità. Dotato di una batteria ricaricabile risulta super versatile e utilizzabile ovunque tu ne abbia bisogno. Può essere ricaricato tramite il pratico cavo USB-C, permettendoti di gonfiare pneumatici, palloni e altri oggetti gonfiabili anche lontano da casa o da fonti di alimentazione.

Grazie al design compatto (solo 4.9 x 21.5 x 10.6 cm e 400 g di peso) e agli accessori sempre a portata di mano, è facile da impugnare e trasportare. Il vano portaoggetti integrato permette di avere a disposizione l’adattatore per valvole francesi, l’ago per palloni e l’adattatore per gonfiabili, pronti all’uso in ogni momento.

Questo gioiellino è dotato di numerose funzionalità che ne agevolano l’utilizzo e garantiscono risultati ottimali. Il display digitale retroilluminato mostra in tempo reale la pressione misurata, il valore preimpostato e lo stato di carica della batteria. La funzione Autostop interrompe automaticamente il gonfiaggio una volta raggiunta la pressione desiderata (fino a 10.3 bar), evitando così il rischio di sovragonfiaggio. Inoltre, la luce LED integrata illumina l’area della valvola per agevolare l’aggancio del tubo flessibile.

Grazie alla speciale progettazione del motore e dell’involucro, EasyPump opera in modo estremamente silenzioso e con vibrazioni minime, assicurando un’esperienza di utilizzo confortevole e piacevole.

Il kit include tutti gli accessori necessari per gonfiare una varietà di oggetti, dalle biciclette ai palloni. Oltre al tubo flessibile, sono presenti l’adattatore per valvole francesi, l’ago per palloni e l’adattatore per gonfiabili. Tutto racchiuso in una pratica custodia in tessuto.

