Bosch: seghetto alternativo professionale a un ottimo prezzo su Amazon

Tieniti forte perché ti segnalo una promozione davvero straordinaria che sicuramente durerà poco. È un’offerta a tempo e quindi devi fare davvero in fretta. Perciò vola su Amazon e metti nel tuo carrello il seghetto alternativo firmato Bosch a soli 49,99 euro, invece che 61,99 euro.

C’è dunque uno sconto del 19% sul prezzo originale, anche se potresti non visualizzarlo, che ti permette di risparmiare un bel po’ e soprattutto di avere un dispositivo elettrico professionale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bosch: taglio veloce e semplice con il seghetto alternativo

Con il seghetto alternativo Bosch potrai tagliare il legno in modo semplice e veloce per fare tutti i lavori che altrimenti sarebbe complicato fare. Tagli tutto come se fosse burro e senza nemmeno sporcare in giro. Infatti ha la predisposizione per l’utilizzo di un aspiratore che ti permette di raccogliere i trucioli e la polvere direttamente mentre lavori.

È dotato di una potenza da 500 W e una lama che ti permette di tagliare il legno per una profondità di 65 mm, l’alluminio a 10 mm e l’acciaio a 4 mm. Ha un peso di soli 1,6 Kg e un cavo elettrico per la corrente. Gode di un’impugnatura maneggevole e un pratico selettore per l’accensione che ti permette di avere un’andatura costante. La guida in acciaio è molto precisa e ti consente di fare tagli perfetti.

Come ti dicevo questa è un’offerta tempo e dunque a breve potrebbe scadere. Perciò se non vuoi rischiare di perderla vai subito su Amazon e acquista il tuo seghetto alternativo firmato Bosch a soli 49,99 euro, invece che 61,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.