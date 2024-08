Bosch grandi sconti: utensili e accessori in promo speciale da 7,99€

Bosch è sinonimo di qualità. I suoi prodotti, perfetti per il fai da te, sono validi alleati pensati per affiancarti durante qualsiasi genere di lavoro, senza abbandonarti all’improvviso. Approfittando di queste opportunità Amazon a tempo limitato, puoi concludere ottimi affari su utensili e accessori: scegli ora i tuoi preferiti.

Matita per marcare pietra, legno e carta nei punti da forare a 7,99€.

Kit da 42 pezzi di bit di avvitamento a 17,99€.

Set 34 in 1 di cricchetti e bussole a 27,99€.

Lavavetri ricaricabile con aspiragocce elettrico e spruzzino a 49,99€.

Compressore portatile ricaricabile 150PS, con display, a 57,99€.

Idrpulitrice Easyaquatak 110 a 92,99€.

Set 70 in 1 (accessori per trapano e cacciavite) linea in Titanio a 18,90€.

Avvitatore IXO di settima generazione, con batteria ricaricabile integrata, a 39,99€.

Trapano avvitatore a batteria, con una tanti accessori, a 99,99€.

Termometro a infrarossi con display a 39,99€.

Bidone aspira solidi e liquidi AdvancedVac 20 da 1200W a 109,99€.

Sfrutta gli sconti per prendere i prodotti Bosch che più ti servono a prezzo speciale da Amazon. Sconti eccezionali, disponibili però solo per poco tempo ancora.